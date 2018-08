La supervisora pedagógica Lidia Rodas comentó que en la tarde del jueves se constituyeron en el Colegio San José ante el enojo de los padres por la instalación de cámaras en los sanitarios.

“Vimos que estaban colocadas las cámaras, pero aun no fueron conectadas y no estaban aun en funcionamiento. Iban a hacer una prueba desde la semana que viene, para ver si el enfoque no dañaba la privacidad”, dijo.

En charla con la 650 AM, la funcionaria del MEC indicó que se deben precautelar la privacidad y la intimidad de los jóvenes, tal como establece la Constitución Nacional.

Rodas comentó que recomendaron a las autoridades de la casa de estudios que cambien el lugar de las cámaras, por ejemplo, en la entrada del baño para controlar el flujo de ingreso

La justificación que dieron en el San José, según contó, fue que “hay fuertes indicios que en el sector de sanitarios hay situaciones de presión y coacción de alumnos mayores hacia otros de cursos inferiores”.

Respecto a por qué no colocan a una persona adulta que controle a los niños en los sanitarios, Rodas dijo que en años anteriores ya lo hicieron, pero que de igual manera hubo quejas, porque no se podía garantizar una persona idónea para estar allí entre los menores de edad, por una cuestión de morbo.

Los directivos ahora conversarán con la comisión de padres y el consejo directivo para ver cómo proceder en este caso, de acuerdo a lo informado por la entrevistada.