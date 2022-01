Con el lema “Las Enfermedades no se van de vacaciones”, se realiza dicha campaña en el referido centro asistencial. “Con el aumento de los contagios disminuyó la donación de sangre, pero la necesidad es constante”, explicó el Dr. Miguel Núñez, Jefe Interino del Hemocentro.

El Programa Nacional de Sangre socializó los nuevos requisitos para donar sangre en caso de haber contraído el coronavirus. Se debe tener en cuenta que el paciente una vez recuperado, debe esperar 10 días después de su alta para poder donar.

El Dr. Núñez indicó que las personas que se vacunaron recientemente ya no necesitan esperar, pueden donar sangre si no tienen ninguna molestia.

Los voluntarios pueden acercarse durante toda la semana al Hemocentro, 2° piso del bloque internados del nosocomio, de 06:30 a 18:00 horas.

Es importante resaltar que con la donación de sangre y plaquetas, se pueden salvar muchas vidas

Requisitos para donación de sangre y plaquetas

Tener entre 18 y 65 años de edad, pesar desde 55 kilos, estar en buenas condiciones de salud, no ser alérgico, asmático ni diabético.

No padecer enfermedades del hígado, corazón o sangre; no tener hábitos sexuales de riesgos, no utilizar drogas inyectables, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 12 horas, abstenerse de fumar dos horas antes y después de la donación.

Se recomienda un desayuno liviano, como fruta, té, mate cocido o cualquier líquido azucarado que no contenga grasas o leche. Y no haber ingerido antibiótico en los últimos tres días.