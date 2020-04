El empresario Karim Salum se encuentra en un albergue de la Secretaría de Deportes y se compromete a pasar allí los 14 días reglamentarios. No obstante, asegura tener pruebas de que no violó la cuarentena, tal como ya lo confirmó la fiscal Teresa Sosa.

Salum accedió sin inconvenientes al pedido de las autoridades de cumplir la cuarentena obligatoria en un albergue de la Secretaría Nacional de Deportes, al igual que otros compatriotas que llegaron del exterior.

El jueves por la noche agentes policiales llegaron a su domicilio y lo derivaron al lugar, donde asegura que cumplirá los 14 días estipulados por el Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, Salum aclaró que nunca violó la cuarentena y que cuenta con pruebas fehacientes para demostrarlo, pues desde que llegó al país, se dirigió a su departamento y no se movió de allí hasta que llegaron los uniformados para llevarlo.

“Me acusaron de un delito penal grave, estoy envuelto en una investigación por una situación que no he cometido y no es agradable”, dijo Salum en conversación con el Canal Gen.

La fiscal de la causa, Teresa Sosa, confirmó este sábado que Salum no violó la cuarentena, pues las cámaras de seguridad inspeccionadas minuciosamente muestran que no se movió de su departamento, al igual que los testimonios de los encargados del sitio.

En cuanto a los supuestos privilegios, Salum sostuvo que nunca contactó con la Fiscalía General del Estado, sino que simplemente recurrió a su médico, quien a su vez solicitó a las autoridades la posibilidad de que él guardara aislamiento domiciliario, debido a los problemas de salud que padece. “Ellos nos podían autorizar o negar y nos autorizaron”, enfatizó Salum y consideró que no hay nada ilegal en ello.

Esta mañana en el albergue le ofrecieron ser inspeccionado por un doctor, pero Salum rechazó la propuesta y respondió que si necesitaba contactaría a su médico de cabecera, pues prefería no entrar en contacto con nadie en este momento.