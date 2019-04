La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica Alejandra Peralta, especialista en Derechos Humanos.

La sentencia del fuero militar no se ajusta a los estándares de derechos humanos, también viola el artículo 8.1 de la Convención Americana. En consecuencia, todos los fallos posteriores corren la misma suerte, afirmó Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía con respecto al caso de la Teniente Carmen Quinteros, tras la confirmación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de que cumpla 45 días de prisión por faltar a la disciplina militar.

“Cuando se trata de bienes que por su naturaleza no son propios del orden militar o castrense, el fuero competente es el ordinario, no el militar. Lógicamente el derecho en principio reclamado por la mujer no se funda en un bien propio del orden militar sino en un derecho humano fundamental, la posibilidad real de amamantar”, agrega.

Citó el artículo 174 de la Constitución Nacional en el caso de un militar en servicio activo diciendo que dicho artículo es inconvencional, y corresponde a los juzgadores aplicar el correspondiente control de convencionalidad para remitir el caso al fuero ordinario.

La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresa Peralta.

Explica que si bien la Corte IDH es una autoridad interpretativa de las obligaciones establecidas en al Convención Americana, el deber de no juzgar violaciones de derechos humanos a través de la jurisdicción penal militar es una garantía del debido proceso que se deriva del derecho humano a las garantías judiciales y no exclusivamente su jurisprudencia.

Peralta realizó un recuento de lo acontecido con Quinteros desde que tomó estado público la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual se confirman 45 días de prisión para la mujer.

Recordó que el conflicto se inició poco tiempo después de que la militar dio a luz y la trasladaron hasta otra dependencia laboral en la cual le resultaría imposible amamantar a su bebé por las largas horas de guardia y la distancia entre su nuevo lugar de trabajo y su domicilio.

Este fue el motivo por el que solicitó ser trasladas nuevamente a su trabajo anterior, el caso tomó conocimiento mediático y finalmente terminó en una sanción militar por falta contra la disciplina y una denuncia penal por difamación.

A fin de ser desvinculada del proceso penal la mujer madre se retractó públicamente y la semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la falta contra la disciplina militar con la consecuente sanción.