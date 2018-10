A través de las redes sociales fueron expuestas imágenes y videos de lo que fue la fiesta realizada por unos cuantos liberales dentro de la sede partidaria. En los materiales se observa el desenfreno y la algarabía de los presentes, marcada por la presencia de las bebidas espirituosas.

Uno de los que estuvo participando fue Federico Enciso, exdirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) y actual asesor de gremios estudiantiles. En charla con la 650 AM, el liberal minimizó la cuestión y explicó que la fiesta se realizó la semana pasada en conmemoración del 18 de octubre.

“Esa semana tuvimos varios festejos, realmente no recuerdo exactamente cuándo fue, pero se hizo en la semana. No creo que vale la pena discutir tanto sobre esto”, refirió el joven. “Son fotos de jóvenes bailando. ¿Cuál es el problema que eso ocurra? No sé dónde está lo ilegal e inconstitucional en el festejo. No sé cuál es la novedad en que un joven esté bailando sin remera y tomando (bebidas alcohólicas)”, añadió.

Durante la entrevista fue consultado sobre la información manejada respecto a que hubo menores de edad en el evento, y al respecto negó tal situación. Pidió que se demuestre si realmente estuvieron adolescentes participando del encuentro.

Enciso culpó a los integrantes del movimiento liberal Equipo Joven de estar detrás de la viralización de las fotografías y videos. Alegó que estos únicamente desean desviar la discusión central: que será el encuentro que los efrainistas tendrán con la fiscal general Sandra Quiñónez para conversar sobre la muerte de Rodrigo Quintana y el atraco a la sede del PLRA.