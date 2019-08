¿Excompañeros declararon persona no grata a “Joselo”?

Un grupo de exalumnos de los colegios Campoalto y Las Almenas declaró persona no grata a José Miguel Rodríguez, más conocido como Joselo. Sin embargo, desde la Asociación de Ex Alumnas de Las Almenas y de Ex Alumnos de Campoalto aseguraron que no emitieron postura alguna con relación al joven abogado.