Don Aurelio Quiñónez y doña Lucía Domínguez son los dos abuelitos que tomaron la decisión de encadenarse frente al Ministerio de Hacienda. La medida de fuerza es que ya no perciben la pensión de la tercera edad que recibían del Estado hace cinco años.

“Recibí por cinco años y ahora me quitan, quiero saber la razón, nosotros somos humildes y necesitamos dinero. No me reciben aquí y no me dicen cuál es el problema. Nos dicen que tenemos que censarnos otra vez y ver si es que dentro de 6 a 7 meses volvemos a cobrar”, expresó don Aurelio en entrevista con radio Ñanduti.

El abuelito lamentó la falta de comunicación clara por parte de los funcionarios de Hacienda que no explican los motivos del por qué dejaron de percibir el dinero.

“Yo tengo mi tarjeta y ahora nos dicen que ya no calificamos”, indicó, señalando que continuarán encadenados frente a dicha institución hasta tanto sean escuchados y tengan respuestas.