Marlene Orué, una de las acusadas por la quema del Congreso en el 2017 quien tenía rebeldía y orden de captura por no haberse presentado al juicio oral, ahora se presentó ante el Tribunal de Sentencia y se le levantó la captura.

Los magistrados Héctor Escobar, Wilfrido Peralta y Sandra Farías, levantaron la captura contra Marlene Orué y le aplicaron medidas alternativas a la prisión con una fianza de G. 60 millones, luego que la acusada se presentó.

Hace dos semanas el juicio oral no se pudo realizar debido a que Orué no se presentó a la diligencia, sin avisar. Luego de dictarse su rebeldía y su captura, la defensa de la acusada dijo que estuvo por Encarnación y por eso no vino.

Ahora Marlene Orué, se presentó y se comprometió a presentarse cuando sea convocada por el Tribunal de Sentencia.

En este proceso están acusados Stiben Patrón, Roberto Rojas González, Nelly Cortesi Martínez y Marlene Tatiana Orué, quienes afrontan proceso por perturbación a la paz pública, por ser sindicados como los cabecillas de haber quemado la sede del Congreso Nacional el 31 de marzo de 2017.