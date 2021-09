“Tuvimos una conversación larga, no fue fácil, el ministro de Salud fue enfático hasta transigente, en el sentido de que no queremos más promesas, sino datos y fechas. Hemos recuperado una suerte de confianza mutua”, comentó el canciller Acevedo, en contacto con la 1080 AM.

Acevedo confirmó que efectivamente se logró el acuerdo para recepción de un total de 486.540 dosis de las plataformas Pfizer y Sinopharm, para el mes de octubre y unas 3.000.000 de dosis de Sinovac a partir de noviembre.

El canciller sostuvo que con estas vacunas que llegarán, se estará llegando a un 88% de las compras hechas a través del mecanismo Covax.

Sobre la reunión mantenida con los funcionarios de Covax, el canciller resaltó que estos dieron explicaciones exhaustivas de cómo funciona el tema de la distribución de las vacunas.

Por otra parte, indicó que la posición paraguaya sobre el tema de las vacunas, también fue expresada ante Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.·

“Ella demostró una absoluta información sobre lo que pasa en Paraguay, abordamos los temas sensibles y no tanto. Llegamos al compromiso de una mutua cooperación y creo que nos hemos acercado bastante”, subrayó Acevedo.

Asimismo, mencionó que en las próximas semanas se prevé el arribo de una interesante cantidad de vacunas Sputnik V de las compras realizadas al Fondo Ruso de Inversión, así como la llegada de 300.000 dosis de Astrazeneca vía Covax el próximo 23 de septiembre.