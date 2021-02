“Ahorita mismo estoy frente a la puerta del consultorio en oncología, en estos 3 años ya he perdido la cuenta de cuantas puertas de consultorio he tenido en frente, sólo se que han sido muchas, y definitivamente más de las que me hubiera gustado ver en mi vida”, relata Noelia Gaona en un hilo en su cuenta de Twitter en un día más de lucha contra el cáncer.

En Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Noelia Gaona paciente oncológica hace tres años, afirmó que para los pacientes oncológicos la lucha contra el cáncer es el día a día y asegura que la lucha no es solo contra la enfermedad sino contra el sistema.

La gente entra y sale. Sale y entra. Algunos lloran, algunos tienen medias sonrisas, algunos están solos, algunos vienen acompañados. Yo me veo reflejada en todos ellos porque en algún momento de este viaje he estado en su pellejo, con esas emociones atorada en el garganta. — Noelia Celeste (@nohelia_celeste) February 4, 2021

“El sistema de salud es un verdadero infierno, siempre dijo y digo que tener cáncer en el país es lo peor que te puede pasar y no queda de otra que ajustarse, reclamar y seguir adelante”, señaló a HOY.

Lamentó que la única manera de conseguir medicamentos, turnos o estudios es manifestándose, pataleando o gritando. “Si yo me daba por vencida en la primera no estaría hoy donde estoy”, reflexionó.

El reclamo, según Gaona es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no deje de lado a los pacientes oncológicos, situación que se evidenció aún más durante la pandemia de coronavirus. “No solo hay covid en el país, no solo el covid mata. Ojalá pudiéramos prevenir el cáncer lavándonos las manos pero no es así, uno tiene que luchar todos los días para salir adelante”, agregó.

La paciente admitió que se sufre mucho y mal y aún más si se viene del interior del país porque eso implica conseguir pasaje, viático, acompañante y todo el trajinar en los servicios donde el día a día es que falten medicamentos, insumos, estudios, equipos que funcionen inclusive especialistas disponibles.

Según datos oficiales, en Paraguay fallecen por cáncer alrededor de 4.000 a 4.500 personas por año, y aproximadamente 12.000 son diagnosticadas. Siendo la primera causa de muerte prematura antes de los 70 años, y la segunda causa en términos poblacionales.

El cáncer es una enfermedad multicausal y compleja y se desconoce los datos precisos de prevalencia, incidencia y supervivencia.

Las últimas estadísticas de la Global Cancer Observatory (Globocan), en Paraguay en el 2018 se presentaron 11.244 casos nuevos, siendo el cáncer de mama el más frecuente seguido del de próstata y de cuello uterino.

Los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del cáncer, sea este personal o hábito, factor hereditario o exposición ambiental que incrementa la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

También se asociad a factores conocidos como: consumo excesivo de alcohol, tabaco, dieta, edad, gérmenes infecciosos, hormonas. Además de inflamación crónica, inmunosupresión, luz solar, obesidad radiación; sustancias en el ambiente.

El cáncer se puede curar si se detecta en estadios tempranos y son varias las modalidades de tratamientos que incluyen: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, trasplante de células madre o médula ósea y terapia hormonal.

Prevención

La estimación es que 1 de cada 3 casos se podría haber evitado, es por ello que se recomienda una alimentación sana y variada, practicar actividades físicas, evitar el sedentarismo, haciendo pruebas de detección precoz, la vacunación contra el virus del papiloma humano y de la hepatitis B, evitar el tabaco, consumo limitado de alcohol, protección contra la luz solar y la protección contra sustancias nocivas ambientales.