El fiscal de obras de Ciudad del Este, Francisco Maidana, explicó a la 1080 AM que el edificio de cuatro niveles contaba con todos los planos aprobados por la comuna y que cumplía con las reglas de seguridad.

Sin embargo, una excavación mal hecha para una cancha de césped sintético en el terreno colindante comenzó a provocar el hundimiento del piso, por lo que se advirtió de un riesgo de derrumbe, tras lo cual los ocupantes fueron evacuados el lunes.

“El lunes fuimos a verificar una obra que estaban haciendo sin permiso de la Municipalidad para una cancha sintética”, comentó Maidana y detalló que el edificio derrumbado tiene entre tres a cuatro años de antigüedad.

Así fue el derrumbe del edificio en el barrio Villa Bancaria de Ciudad del Este #970AM pic.twitter.com/UIh31AG38n — 970 AM (@Radio970AM) 19 de septiembre de 2018

Por su parte, el arquitecto Juan Roa, de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que el colapso ocurrió debido al desmonte que le hicieron a la base, que llegó hasta cinco metros por debajo del nivel del suelo.

El propietario del edificio, Mario Naval Velázquez, formuló la denuncia de mal procedimiento el 17 de septiembre y al día siguiente ordenaron evacuar el lugar ante el inminente peligro de derrumbe.

“Le advertí varias veces al constructor pero él no tiene ningún ingeniero responsable, el constructor decía, no, no va a pasar nada y seguía cavando”, comentó Naval Velázquez a la 1080 AM.

Relató que contrató dos peritos para que evalúen la situación y fueron ellos quienes recomendaron la inmediata evacuación. Precisamente ayer por la tarde salió la última familia que de esta manera se salvó de la muerte.