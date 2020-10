Las fiscales Stela Mari Cano y Esmilda Alvarez, señalaron ante el Tribunal de Sentencia que para ellas Marabel es el único autor de los cinco crímenes y que cometió feminicidio al matar a su pareja Dalma Rojas.

Ante las evidencias que se fueron presentando a lo largo del juicio oral para las fiscalas a través de los diferentes informes psiquiátrico se demostró que el procesado no está loco, como se quiso hacer creer en un principio, se pudo demostrar que Bruno Marabel actuó con extrema violencia y mató a las cinco personas, por lo que no cabe otra que pedir la máxima pena.

Ahora el Tribunal de Sentencia debe a analizar los elementos y dictar una sentencia.

La semana pasada Marabel había declarado y dijo: “Quiero volver a decir lo que dije desde el principio, que yo no toqué a mi familia. Yo no maté a las criaturas, no le maté a mi señora, no le maté a mi suegra, a la única persona que yo maté y voy a matar y ahora mismo voy a decir frente a ustedes es al señor Julio Rojas, por el simple hecho de que me sacó a mi familia. Por la porquería, por la droga de mierda que él consumía, por ese vicio que tiene de juegos de azar, por querer vender esa casa. Por esa porquería me arrebató a mi familia y yo no estoy para aguantar eso”.

Sin embargo para la fiscalía esa versión no se ajusta a lo que ocurrió y para las dos agentes es claro que Marabel cometió los crímenes, que es una persona peligrosa y tiene que estar presa por el máximo de tiempo que la ley provee.

El crimen ocurrió el 8 de octubre de 2018 en una casa ubicada en Oliva casi Montevideo donde se encontraron los cuerpos de cinco personas dos mayores y dos niños. Pocos días después fue detenido Bruno Marabel, como el autor de los asesinatos.