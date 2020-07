El viceministro Julio Rolón cuestionó a los que se enojan porque el pico del Covid-19 no llegó en abril, ni mayo, ni junio. Aclaró que esto se evitó gracias a las medidas preventivas y se preguntó si acaso algunos esperan ver que la gente muera apilada en los hospitales.

Las críticas al Ministerio de Salud Pública no faltan, algunas con mucho criterio y otras sin grandes argumentos, entre ellas, las emitidas por quienes se sienten “engañados” porque hasta aquí no llega el pico del Covid-19 anunciado inicialmente a finales de abril, luego en mayo y ahora entre finales agosto e inicios de septiembre.

“Algunos dicen no vino el pico, nos mienten, por supuesto que no queremos que llegue,¿o acaso esperan que la gente muera apilada en los hospitales?”, preguntó el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud Pública, en entrevista con la 1080 AM.

Indicó que el pico en epidemiología significa que no se hizo absolutamente nada en materia sanitaria y representa el fracaso en las medidas implementadas.

Reconoció que por ahora el porcentaje de ocupación de camas en relación a las otras patologías es bajo, lo cual permite seguir fortaleciendo el sistema, pero de ninguna manera significa que podemos relajarnos como si el virus no existiera o como si los números no fueran a multiplicarse.

“Ese es el error de apreciación de muchos, que porque tenemos mil camas o los hospitales llenos de insumos vamos a hacer lo que se nos antoja”, advirtió Rolón.

Paraguay tiene 1.662 casos activos de coronavirus, 25 fallecidos y 27 hospitalizados, 10 de ellos en cuidados intensivos.