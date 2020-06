Desde el cierre de fronteras hasta hoy, más de 7.500 compatriotas regresaron a Paraguay desde diferentes puntos del mundo, según confirmó el ministro asesor de asuntos internacionales, Federico González en contacto con la 1020 AM.

Los que están en lista de espera se mantienen en un promedio de 3.500, pues pese a la cantidad de retornos durante estos tres a cuatro meses, a la vez se van sumando nuevos interesados.

Actualmente existen 54 albergues, 37 hoteles salud y tres posadas, estas dos últimas opciones ayudaron significativamente a descomprimir los lugares estipulados por el Gobierno.

En cuanto a las excepciones que hacen con algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad, o ciertas enfermedades de base o una determinada edad de riesgo, el ministro asesor aclaró que los requisitos son cada vez más rigurosos, pues los peligros son enormes y controlar que la gente cumpla la cuarentena es imposible.

EMANUEL ADEBAYOR

En cuanto a la situación del jugador Emanuel Adebayor, González aclaró que hasta hoy el Centro de Coordinación no recibió una solicitud para el retorno del futbolista y ese pedido es un requisito indispensable para su admisión al país. “Olimpia no presentó nada, si no hay esa autorización no va a poder venir”, advirtió González.