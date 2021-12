Durante todo el verano habrá problemas en el servicio de agua potable de la Essap. Esto, a raíz de que no se utilizan los recursos adecuadamente, sino más bien para contratar más funcionarios.

Así lo confirmó, el Lic. Juan López, del Sindicato de la Essap, quien aseguró que en todo el verano continuarán los problemas en la provisión de agua potable, tanto en Asunción como en el interior del país, debido a la falta de previsión y gestión de la entidad aguatera.

En esa línea, López cuestionó que las autoridades no asuman la responsabilidad de la situación y sigan justificando la falta del líquido vital con otras cuestiones.

“No es algo que no estaba previsto (la falta de agua), existe un déficit en la producción. Le siguen culpando a la bomba, al abductor, a cualquier cosa y no asumen la responsabilidad”, expresó en entrevista con radio 1020 AM.

A su vez, señaló que el problema es por la falta de planificación, previsión y gestión por parte de las autoridades, ya que no utilizan los recursos para mejorar el servicio, sino que van destinados a otras cuestiones como el contrato de ‘planilleros y parientes’.

Cabe mencionar que el servicio del agua potable en las ciudades de Mariano R. Alonso, Luque y Lambaré se vio afectado debido a los problemas con una electrobomba el día de ayer.