El hecho ocurrió el 21 de noviembre del 2010 en el kilómetro 17 de la Ruta 1 en la ciudad Capiatá. La víctima, Gilberto Roa Mascaró, fue atacada a golpes por unos supuestos pandilleros hasta causarle la muerte.

Los familiares del fallecido, reclaman que a casi 11 años del hecho, los supuestos autores siguen libres. En el marco de la causa están procesados por homicidio culposo Héctor Martínez, Alejandro Meza y Derlis Otazú, todos ellos se encuentran sin sentencia y ni siquiera guardan arresto domiciliario.

De acuerdo a la familia del fallecido, en todos estos años golpearon puertas, yendo y viniendo de la Fiscalía, sin embargo señalan que el caso nunca fue tomado en serio por parte del Ministerio Público.

Anteriormente se habían fijado dos fechas para el inicio del juicio oral, sin embargo las diligencias no fueron realizadas bajo varios argumentos que los familiares de la víctima consideran que no corresponde. El primero fue postergado porque no llegó la carpeta fiscal al Juzgado y en la segunda oportunidad, porque uno de los acusados no se presentó.

Pese a estas irregularidades, no se dictó una orden de rebeldía contra los procesados.

Este jueves 2 de septiembre está fijada la fecha para el tercer intento del juicio oral. Pero, hasta el momento no todos los testigos del hecho fueron notificados para que se presenten.

El actual fiscal de la causa es Benjamín Maricevich, de la Unidad Zonal de Capiatá.