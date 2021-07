Según relató Jean Mendoza, capitán de bomberos, esta tarde una pobladora llegó a su domicilio, ubicado en la ciudad La Paloma, estacionó su vehículo y vio a un puma en uno de los árboles del lugar.

“Estamos a tres cuadras del centro de la ciudad, no sabemos cómo llegó hasta acá. La dueña de la casa estacionó bajo el árbol, vio al puma y se da un gran susto. No es una zona muy boscosa. No entendemos muy bien cómo llegó el animal hasta el sitio”, expresó.

Mendoza indicó a C9N que los veterinarios presumen que se trataría de una hembra preñada.

Finalmente, indicó que el rescate sigue en curso pues la puma continúa en el árbol. Añadió que posiblemente el animal será trasladado al Refugio de la Binacional en Hernandarias.