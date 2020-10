La investigación iniciará el 29 de octubre en Ciudad del Este y abarcará otras ciudades para detectar pacientes con COVID-19 que no ingresaron al sistema sanitario ni a las cifras oficiales.

Con el objetivo de contribuir en la evaluación del impacto del virus, sobre todo en localidades con mayor incidencia de afectados como en Ciudad del Este, Caaguazú, Central y Asunción, la Dirección General de Vigilancia Sanitaria iniciará estudios de seroprevalencia del COVID-19 en Paraguay. Los trabajos se desarrollarán en los próximos días en Ciudad del Este y posteriormente en capital y Central, según comunicaron desde el Ministerio de Salud Pública.

A partir del jueves 29 de octubre se inicia una serie de estudios de seroprevalencia de COVID-19 en el distrito de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná; que consistirá en la aplicación de una encuesta epidemiológica y la realización de un test serológico para la detección de anticuerpos contra el COVID-19, publica La Nación.

Este trabajo es coordinado por las regiones sanitarias y la Dirección General de Vigilancia de la Salud, y permitirá conocer mejor la situación epidemiológica del COVID-19 en los lugares de mayor incidencia de la enfermedad. Los estudios de seroprevalencia serán replicados en las próximas semanas en Asunción y Central.

Estudios de seroprevalencia

Hasta la fecha, ningún estudio ha reflejado una inmunidad superior al 14%, muy lejos del 70% necesario para evitar un rebrote. En la actualidad se están realizando en todo el mundo cerca de noventa estudios de seroprevalencia similares al ENE-COVID de España.

Los resultados de este estudio, a nivel internacional, demuestran que los infectados reales superan ampliamente los reflejados en los datos oficiales, pero al mismo tiempo están muy lejos del nivel necesario para considerar que la población será inmune al SARS-CoV-2 a corto plazo.

Un estudio de seroprevalencia se realiza para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de una enfermedad. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes no son detectados por el sistema sanitario porque no se les ha hecho la prueba. Desde enfermos leves que no ingresaron al hospital hasta casos asintomáticos que nunca llegan a consultar a un médico.