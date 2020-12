El gobernador de Misiones, Argentina, sentó postura. Mientras no se comiencen a aplicar las vacunas en Posadas, no se abrirán las fronteras con Encarnación. La noticia cae como un baldazo de agua fría a los comerciantes que esperaban la apertura antes de fin de año.

El gobernador de Itapúa, Juan Alberto Schmalko, reveló detalles de la conversación que mantuvo con su par de la provincia de Misiones, Argentina, Óscar Herrera, quien sostiene que hoy no hay posibilidades sanitarias de abrir las fronteras.

“No quiero crear falsas expectativas, el gobernador de Misiones me dijo que mientras no haya la vacuna, hay muy pocas posibilidades de que se abra la frontera”, contó Schmalko en entrevista con la 730 AM.

El compromiso del presidente argentino, Alberto Fernández, es que a partir de la quincena de enero comenzará a aplicar la vacuna, sin embargo, esto no implica que llegue de manera inmediata a los misioneros,, por lo que es muy incierto el tiempo de espera que todavía resta.

Por ahora la única medida anunciada por el Gobierno para compensar la incertidumbre es un subsidio de 500.000 guaraníes a los comerciantes afectados por el cierre.