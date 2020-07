De acuerdo a un comunicado emitido por la Municipalidad de Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto dio positivo al coronavirus y cumple con el aislamiento desde el pasado lunes, día en que presentaron los primeros síntomas de la enfermedad.

El jefe municipal supo de su resultado esta mañana, por lo que dispuso el cierre temporal de la Comuna por 14 días como medida de prevención.

Asimismo, informó que la Dirección de Salud realiza una lista de contactos y gestiona ante la X Región Sanitaria la realización del hisopado a directores y funcionarios municipales que presentan síntomas de Covid-19.

Por último, instan a la ciudadanía el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención del Covid-19, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

“Ya no se tragaba el cuento del coronavirus”, pero dio positivo

Prieto, el pasado 1 de julio, mencionó que ya no se tragaba “el cuento del coronavirus”. Dicha expresiones fueron durante una entrevista a un medio local, donde aparte habló de otros temas sin llevar puesto el tapabocas.

Ante el reclamo de una lugareña que pasaba por la zona, Prieto respondió: “Ahí la señora me dijo que use tapabocas, pero yo en lo personal, que me disculpe, pero ya no creo en el coronavirus, ya no me trago más tanto este cuento”, puntualizó en su momento Prieto, quien ahora está con el virus.