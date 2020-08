El magistrado dispuso la suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho por un año y la condena abreviada con la suspensión de la pena para Roberto por el lapso de dos años. Para ambos el juez aceptó que se repare el daño causado con los US$ 90.000 de Ronaldinho y los US$ 110.000 de Roberto Assis Moreira. El dinero de Roberto será entregado al Ministerio de Justicia, para la compra de insumos sanitarios para la lucha contra el Covid-19. Del dinero de Ronaldinho, US$ 60.000 será entregado al hospital de Clínicas y los otros US$ 30.000 será entregado a la campaña “Todos somos Bianca” que es una niña que está enferma y necesita de un costoso tratamiento.

Ambos procesados no pueden cambiar de domicilio que fijaron en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, tienen que registrar sus números de celulares para mantener una comunicación con el juzgado, cuando este los requiera. En el caso de Roberto, quien fue condenado, se debe presentar cada cuatro meses ante el juez brasileño que será sorteado, para firmar el libro de comparecencia. El incumplimiento de estas medidas hará que se haga efectiva la condena, así como el cumplimiento de las medidas harán que se extinga el proceso.

Se levantaron todas las medidas restrictivas contra los dos procesados y de esta manera ya pueden regresar a su país cuando mejor les parezca. También se levantó la fianza que ambos pusieron que era de US$ 1.600.000, se dispuso que los US$ 200.000 que pagaran para reparar el daño, sea descontada de esta caución y en consecuencia se les devolverá US$ 1.400.000, según los dispuso el magistrado y con la aceptación de Ronaldinho y Roberto.

Si bien ambos brasileños quedaron libres y pueden viajar a su país, quedan bajo proceso por el tiempo que el juez Amarilla dispuso para cada uno y si son requeridos por la justicia paraguaya deben presentarse a declarar o cualquier otra diligencia.

El 4 de marzo pasado Ronaldinho y Roberto ingresaron al país con pasaportes paraguayos y el 6 de marzo fueron imputados por uso indebido de documentos de contenido falso. Desde entonces estuvieron presos. Solo a mediados de mayo fueron beneficiados con el arresto domiciliario y estuvieron en un hotel hasta hoy que quedan libres.

El fiscal Marcelo Pecci, al momento de argumentar el pedido de salidas procesales para los hermanos Assis Moreira, señaló que ambos siempre se sometieron al proceso, no así Dalia López, quien se encuentra prófuga y al parecer se presentará cuando se le dé la gana, dijo el agente.

Dalia López, está con orden de captura y su defensa de varias ocasiones señaló que la iba a presentar, sin embargo hasta la fecha eso no se dio y hoy el fiscal Pecci mostró su fastidio por esta situación.