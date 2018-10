Ever Barrios, expareja de Dalma María Rojas Rodas, señaló que su exsuegra Elba Rodas lo tenía bajo amenaza y que una de sus artimañas era llamar al entonces fiscal Arnaldo Giuzzio (actual ministro de la Senad).

Días atrás, el abogado Pablo Duarte comentó que tuvo que renunciar como fiscal tras haber sido involucrado en una supuesta coima a los padres de Dalma Rojas, a quienes investigada por sus actividades ilícitas. Añadió que la señora Elba Rodas era el cerebro de la organización y que incluso se presentaba como asistente del fiscal Arnaldo Giuzzio.

En charla con radio Ñanduti, el exnovio de Dalma, Ever Barrios, confirmó que la ciudadana estafaba y se hacía pasar por asistente fiscal y que incluso hablaba constantemente con Giuzzio.

“Cuando yo no quería hacer algo, le llamaba a Giuzzio y ponía en altavoz. ‘Hola, doctor’ (le decía) y yo me tenía que quedar quieto porque no sabía con quién estaba tratando”, rememoró.

Barrios, con quien Dalma tuvo un hijo, indicó que Elba lo presionaba psicológicamente y que además consiguió que la justicia le otorgue prisión domiciliaria en su propia casa tras haberlo denunciado por acoso sexual, siendo llamativo que la víctima y el victimario tengan que convivir en el mismo espacio.

“Yo fui su títere en ese tiempo”, resaltó desde el Brasil, a donde huyó de la justicia paraguaya al verse implicado en uno de los tantos golpes perpetrados por la familia que fue asesinada en la “casa del horror”.

A su vez, el actual titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, confirmó que conocía a la mujer asesinada, pero resaltó que esta solía llamarle a comentarle sobre sus problemas. Descartó que haya tenido algún vínculo especial con la misma, aunque señaló que nunca la denunció por hacerse pasar por su asistente.