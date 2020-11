El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, explicó que la ley de la función pública excluye a las máximas autoridades de las instituciones y crea un vacío muy peligroso, no así la de contrataciones que se aplica sin excepciones.

“La figura del representante legal ya cumple un rol distinto al accionista solamente”, explicó Seitz a radio UNO y confirmó que el presidente de la Essap no puede ser representante legal y al mismo tiempo ser ajudicado en licitaciones.

Anunció que a partir de ahora, Contrataciones Públicas se tomará 10 días para elaborar un informe y verificar si al momento de la firma del contrato, Chase figuraba como representante legal de la empresa Jonica SA, algo que confirmaría la irregularidad.

Un accionista decide única y exclusivamente en asambleas ordinarias y extraordinarias y si se tratara de un funcionario público, el impedimento legal es solamente para licitaciones de la misma institución a la que pertenece. El representante legal en cambio con su firma permite y obliga a acceder a los derechos de la empresa.

El diputado Carlos Rejala denunció que Natalicio Chase ganó una licitación de G. 8.532 millones de guaraníes siendo presidente de la Essap al mismo tiempo, para el mejoramiento de la transitabilidad de caminos vecinales no pavimentados en todo el territorio nacional, bajo la vía de la excepción.

Al respecto, Natalicio Chase reconoció que Jonica SA ganó esa licitación, pero aclaró que él no tiene ningún impedimento legal, ya que es accionista de esa empresa, pese a que en el portal de Contrataciones Públicas figura como representante legal, condición prohibida jurídicamente.

“Yo soy accionista, a la fecha no tengo la representación legal, pero sí soy accionista y esa empresa no tiene ninguna limitación para presentarse en ninguna licitación, porque la ley solamente prohíbe que la empresa a la cual yo soy accionista se presente en lugar de dependencia en donde yo tengo poder de decisión, algo que no tengo en el MOPC”, aclaró Chase y recordó que Jonica tuvo la mejor oferta entre 23 participantes.