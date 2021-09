En imágenes de circuito cerrado se observa cuando la víctima fatal cruza la ruta, segundos después, el camioncito que intentó adelantarse de un vehículo por la izquierda termina arrollándola.

Basilio Godoy chofer del vehículo de carga, mencionó a C9N que tiene permiso para hacer adelantamientos en la ruta. “Tengo permiso de adelantarme según la marca de la ruta. Me adelanté a una velocidad prudencial, pero la señora al cruzar la ruta, se quedó en el asfalto y por más que frené, por la pista mojada, no me pude detener, incluso intenté esquivarle pero no hubo caso”, expresó.

Por su parte, la sobrina de la fallecida, detalló que su tía iba camino a su trabajo en el Hospital IPS Ingavi, por lo que debía cruzar la ruta para esperar el bus. “Lastimosamente le pasó lo inesperado. Ella murió de forma instantánea porque el camión le pasó por encima.”, lamentó. Acotó que el responsable del accidente cambió varias veces su versión, pero que gracias al circuito cerrado se sabe con certeza cómo sucedieron los hechos.

El conductor quedó demorado en la comisaría 16° Central de la ciudad de Itauguá.