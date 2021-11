En la zona donde se construye el nuevo puente Asunción-Chaco’i, un conductor sufrió en la noche del domingo un accidente de tránsito al no percatarse de una pronunciada curva y terminar cayendo a una zanja de poco más de 12 metros.



Ayer me tocó ser testigo del momento en el que una camioneta se “tragó” una curva y cayó al precipicio, en la Costanera Norte.

El @mopcparaguay no ha sabido solucionar el problema de la iluminación, que fue clave para el accidente.

Afortunadamente, los tres ocupantes están bien. pic.twitter.com/wEYz9QPCbt — Rodrigo Houdin (@RodrigoHoudin) November 22, 2021

Este hecho sucedió ante la falta de iluminación en el lugar, lo cual propicia a que ocurra este tipo de accidentes que pueden llegar a ser fatales. No obstante, en esta oportunidad el incidente no pasó a mayores.

Este propietario del vehículo, quien salió ileso del percance, se vio obligado a pasar toda la noche con su camioneta, que se encuentra en el fondo del barranco, para que no le rapiñen sus pertenencias.

“No hay luces, no hay señalización. Yo venía con luz alta pero como otro auto iba a adelantase, entonces bajé a luz baja y con esta oscuridad me fui a la puta, me tragué esa curva, por suerte no frené porque ahí iba a ser peor. Esto es un crimen, gracias a Dios salí vivo. ¿Dónde está el ministro de Obras, Arnoldo Wiens. No responde por esto”, dijo el ofuscado conductor.

En el sitio son los constantes los robos de cables y parte eléctrica. Pese a los múltiples reclamos al MOPC, aún no se soluciona el inconveniente en la costanera.