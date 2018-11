“Eso es mentira, no es cierto. Yo estoy muy cómodo acá, estamos trabajando muy bien con los agentes”, aseguró Arnaldo Giuzzio en comunicación con la 970 AM.

“Estamos en una racha muy importante. Ya le dije al presidente, que si se le pasara por la cabeza hacer algún tipo de cambio, que me avise si me va a destituir y que no sea por celular”, subrayó el titular de la Senad.

Ya días atrás, el presidente de la República Mario Abdo Benítez aseguraba que no iba a cambiar al ministro Juan Ernesto Villamayor y que el mismo continuaría en su cargo.

Los rumores de la posible destitución de Villamayor surgieron en las redes sociales, tras las últimas acciones tomadas por el ministro del Interior y que habían generado cuestionamientos por parte de la ciudadanía.