Esta mañana se llevó a cabo la reunión del ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, con miembros de la Mesa Directiva del Senado, a fin de brindar informaciones y datos actualizados sobre el ingreso de los connacionales desde el cierre de fronteras.

El secretario de Estado, detalló que unos 14 mil compatriotas ya retornaron al país desde el 24 de marzo, hasta la fecha y que están 5.200 inscritos con quienes el ministro mantiene un contacto permanente a través de consulados y embajadas, y que están en pleno proceso de ingreso.

Aseguró que no existe burocracia para recibir a los compatriotas, sino que el problema radica en la falta de lugares para aislarlos a fin de que cumplan con la cuarentena.

“Burocracia no hay, lo que no hay son espacios suficientes. Pueden venir todos, estamos hablando unas 22 mil personas, de las cuales 14 mil ya retornaron, pero muchos no están inscritos todavía. Ellos tienen que venir en un lugar digno y seguro, o de lo contrario, no pueden venir”, afirmó el ministro.

Cómo traerlos y dónde ubicarlos son las cuestiones mencionadas por González, que a su vez destacó que realizan un esfuerzo grande para ejecutar la labor. Incluso diplomáticos paraguayos en el extranjero costean de su bolsillo los gastos de forma solidaria para ayudar a los compatriotas.

“Se ha hecho la labor desde hace 5 meses, pero siendo realistas, es imposible llegar a todos”, lamentó.

Actualmente hay 76 albergues, con 2.400 espacios por vez y estos lugares no quedan libres en su totalidad luego de 14 días. “Si uno da positivo al coronavirus, todos deben permanecer otros 7 días más. Es así de lento y de realista”, sentenció.