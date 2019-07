El abogado Osvaldo Granada Salaberry expresó que una persona no puede ser enviada al calabozo por el simple hecho de carecer de cédula de identidad.

Esto lo dijo con relación a la polémica generada luego de que el fiscal Víctor Maldonado liberara a un joven que fue detenido por el policía Carlos Vázquez, quien alegó que el sujeto tenía actitud sospechosa y carecía de cédula de identidad.

En charla con la radio 650 AM, Granada mencionó que siguió el caso entre el fiscal Maldonado y el policía, y llegó a la conclusión que el representante del Ministerio Público hizo la correcta aplicación de la norma. “Seguí la argelería y autoritarismo del fiscal, pero no por eso deja de tener razón. Me parece medio patotero el fiscal. En periodo de mucha violencia, se desatan con vehemencia por cualquier tema”, acotó.

El letrado resaltó que un agente policial no puede demorar a una persona cuando no porta su documento, que sería el caso ocurrido con este joven que sería un malhechor de la zona donde fue aprehendido.

“Por carecer de cédula no te vas adentro, pero si hay seguidilla de denuncias, sí a la Policía se le autoriza a extremar las medidas de seguridad en una determinada zona geográfica. Entonces una persona que está merodeando el sitio puede ser aprehendida dentro de un esquema de investigación de un hecho punible”, aclaró además.