¿Quiénes manejan el INDERT?

Con el gobierno de Mario Abdo Benítez, el clan de Rodolfo Friedmann Alfaro en la Gobernación de Guairá se ubicó en puestos clave den­tro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert). Además de ese equipo funciona otro en paralelo que responde directamente a Julio Ullón actual jefe de gabinete de la Presidencia.

El “equipo Friedmann” está encabezado por el propio presidente del ente Horacio Manuel Torres Benitez, premiado con el cargo por su lealtad a Friedmann. La segunda pieza clave de Friedmann en el INDERT es el Director de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, conocido como “el recaudador” y supuesto responsable, según las denuncias, de montar un esquema de recaudación de alto rendimiento.

Este equipo controla además la “caja” del instituto a través de la exadministradora en la Gobernación de Guairá, Maria Margarita Narvaja Fariña, quien ocupa el cargo de gerente de administración y finanzas del INDERT.

Narvaja se desempeñó como brazo eje­cutor de Friedmann de los millonarios pagos no justi­ficados en la gobernación de Guairá. De acuerdo a un informe de la Contraloría, cuando Narvaja era administradora y Rodolfo Gobernador, se pagaron por 203.149 raciones de almuerzo escolar no dis­tribuidas en el 2016. Y no respaldaron gastos de la merienda escolar por G. 2.295.583.700.

Margarita Narvaja percibe en el INDERT un salario de Gs 11.267.450 y goza de la absoluta confianza de Friedmann para manejar un presupuesto de más de 67 mil millones de guaraníes.

Ella define el pago de compensaciones, pagos extras y lo que los funcionarios destacan como “viáticos dulces”; pagos por viajes que nunca se hacen y que la gerente de Friedmann distribuye a discreción entre sus leales y ella misma.

En abril pasado Narvaja se autoasignó viáticos por cinco días, pero dos días concurrió a la oficina de Asunción y de acuerdo a los datos recogidos de funcionarios del Indert, la funcionaria que lo descubrió fue destituida de su cargo.

El equipo Friedmann también tiene a su cargo la secretaria general a cargo de otro guaireño, José Angel González Fretes; en la asesoría jurídica fue ubicada Natalia Carolina Caballero Almada, en la Unidad Operativa de Contrataciones Victor Fernández; en la Dirección de Gestión y Desarrollo Marta Adela Mendoza, en la Gerencia de Políticas y Planificación Liliana Miranda y en la Dirección General de Gabinete está Jorge Balbuena.

EL EQUIPO DE ULLÓN

El otro equipo que opera en paralelo al de Friedmann en el INDERT responde al jefe de gabinete de la presidencia, Julio Ullón.

De acuerdo a los datos a los que accedió el equipo de La Caja Negra el que encabeza este equipo que responde al jefe de ministros es Victor Gabriel Rodriguez Ullón, su sobrino, este ocupa la jefatura de Recursos Humanos del ente y es sindicado como uno de los responsables y principal beneficiado con el esquema de cobro irregular de viáticos.

Rodriguez Ullón junto a Juan Aveiro Zaracho, cobraron viáticos del 8 al 12 de abril por realizar trabajos en el distrito de J. Augusto Saldívar, departamento Central. Esta localidad queda a menos de 50 kilómetros de Asunción y el viático debe otorgarse a partir de los 50 km de la Capital, según la norma.

Rodríguez Ullón también había sido beneficiado con un viaje a Guadalajara, México, en noviembre último, juntamente con la gerente de planificación, Liliana Miranda Arévalos, con viático de US$ 2.975 cada uno.

Otros funcionarios que integran el “equipo Ullón” son: el gerente general Fredy Bernardo Gonzalez Arrúa, el gerente de Desarrollo Rural Arturo Ivan Bogado, el gerente de información de Recursos de la Tierra Alfredo Amarilla Villalba, el gerente de Colonias y Tenencias Oscar Gustavo Amarilla y el gerente de Obras de Infraestructura Carlos Anibal Barchello Gimenez.

La fuerte puja entre ambos sectores es conocida por todos los funcionarios del INDERT. Ullón ha logrado posicionar a su sobrino y Friedmann pelea por potenciar la imagen del que sería su “recaudador” Gomez de la Fuente.