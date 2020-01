El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) sentó postura tras el anuncio de suspensión de vacaciones desde febrero por la epidemia de dengue, medida resuelta por el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Afirman que la epidemia de dengue ya fue prevista en setiembre de 2019 tiempo suficiente para planificar, organizar y coordinar el manejo de la situación lo que se interpreta como la poca valoración tanto del trabajo médico como del personal de salud por parte del MSP-

“Hoy se suspenden vacaciones de profesionales médicos cansados que llegamos con el último esfuerzo para poder disfrutar de un descanso justo y establecido por ley. Encontrarán profesionales cansados y disgustados por no poder compartir con sus hijos vacaciones planificadas en el transcurso de un año de no haber compartido tiempo de calidad. Somos seres humanos que también se ilusionan con pasar un tiempo con su familia”, señalan.

Destacan que esta situación se pudo haber evitado con educación a la población, con duras sanciones a quienes crían mosquitos y contratando la cantidad suficiente de profesionales para los servicios con la utilización de recursos económicos disponibles.

También cuestionan la inexistencia de la coordinación de trabajos entre todos los centros donde la prevención y la promoción no existen.

“Nos encontramos llorando sobre el hecho consumado por la ineficacia de una sistema fallido que no trabaja en redes y no recibe del gobierno el presupuesto necesario para salir adelante. También criticamos la constante violación de nuestros derechos laborales, la desigualdad en la carga horaria, mendigamos el pago de una compensación que debería ser mensual”, afirmó la Doctora Rosanna González, secretaria general del Sinamed.

Rechazan el no escalafonamiento del personal médico y de los funcionarios de salud, la no reglamentación de la Ley de Jubilación y el no reajuste salarial desde 2011.

“Qué fácil es suspender las vacaciones de los funcionarios del ministerio más relegado en sus derechos, donde constantemente somos pisoteados en dignidad. Exigimos la contratación permanente de toda la cantidad necesaria de médicos respetando la carga horaria de 12 horas con el compromiso de nombramiento para aquellos que llevan más de dos años de contrato y la reglamentación de nuestra Ley de Jubilación y las mejoras en infraestructura además de la dotación de equipos en todos los hospitales del país”, puntualizó González.