El juicio oral y público para ex funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por la compra de un edificio se volvió a suspender cuando uno de los acusados recusó al Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juzgamiento.

Marcos Ferreira ex director jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio recusó al Tribunal de Sentencia integrado por Blanca Gorostiaga, Lourdes Peña y Manuel Aguirre, por lo que el juzgamiento se debió suspender.

En este caso se investiga la compra del edificio Excelsior, ubicado en Presidente Franco y 15 de Agosto a favor del Ministerio de Educación y que causó un daño patrimonial de G. 14.045.123.400 y donde están acusados el ex asesor jurídico Marcos Ferreira, Albino López ex director de Administración y Finanzas y Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la UOC.

En este caso Ferreira fue el que planteó la recusación contra los magistrados, pero no es la primera vez que hace esto, ya que en marzo de este año también había planteado una recusación contra el Tribunal de Sentencia.

De esta manera los acusados tratan que el proceso no avance. En otro juicio el ex ministro de Educación Luis Riart fue condenado por Lesión de confianza cuando ejerció el cargo. El Tribunal de Sentencia encontró culpable a Riart por el delito de lesión de confianza en la adquisición del edificio Excelsior. También fue sentenciado Luis Fretes, quien recibió una condena de 2 años de prisión.