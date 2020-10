“Rechazo rotundamente su actitud. En un acto oficial se tiene que hablar de las obras, de los avances en los departamentos, yo no soy de la idea de que en una obra se tenga que estar politizando. Los problemas domésticos partidarios se deben resolver en otro lugar y en otro momento, el acto oficial es para que el presidente de la República o sus representantes se vayan a hablar de los avances del Gobierno y no de política interna”, sostuvo en comunicación con La Nación.

Espínola añadió que no quiere estar en medio del conflicto, pero sentenció que Duarte Frutos se equivocó en el tiempo y el espacio al referirse a temas políticos, específicamente, al proceso de la unidad partidaria, atendiendo a que el titular de la EBY expresó que se debe impulsar el planteamiento, pero no con imposiciones.

“Yo no quiero estar en medio de una situación, como le dije a Nicanor, y más por respeto a la investidura del presidente de la República. Para mí, Nicanor no se ubicó en el tiempo y en el espacio cuando mencionó los problemas domésticos partidarios. No quiero involucrarme en el problema que podría tener él con la otra persona, no quisiera abordar esa situación, simplemente yo estoy en el medio tratando de hablar con los dirigentes”, puntualizó.

Tanto Espínola como José Alberto Alderete fueron los principales impulsores del proceso de la unidad partidaria entre todos los sectores internos del Partido Colorado, principalmente entre los movimientos de Honor Colorado, liderado por el expresidente de la República Horacio Cartes, y Colorado Añetete, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez, con miras a las elecciones municipales.

Duarte Frutos dijo que se debe trabajar por la unidad, pero que eso no significa pensar de la misma manera. A esto Espínola respondió que la concordia solo habrá en lugares de mayor consenso para respaldar la figura de un candidato y que incluso el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, es consciente del planteamiento.

“Fue muy clara la situación, que en los lugares donde no existan consensos nadie va a imponer, él es presidente, es democrático, para eso se inscribieron el movimiento Colorado Añetete y el movimiento Honor Colorado, la concordia habrá en los lugares donde exista el mayor porcentaje de unidad en cuanto a la decisión de acompañar o no a un candidato, nadie quitará a nadie la posibilidad de que pueda dejar a consideración de la ciudadanía su nombre”, indicó a La Nación.