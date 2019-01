La perspectiva se los productores para el presente año es poco alentadora a decir del dirigente gremial, debido a las dificultades en el periodo de cosecha, los cultivos se vieron beneficiados con los días de lluvia, pero no así con los días de sol, por lo tanto el crecimiento de la planta no fue el deseado, explicó Cristaldo en contacto con la 780 AM.

Al factor climático se suma el económico y comercial, específicamente la caída general en los precios que se viene arrastrando desde hace varios años, por lo tanto se espera un 2019 de apriete económico y financiero, teniendo en cuenta que con menor producción, ingresarán menos divisas al país.

Se estima que en los próximos días tendrán un panorama más claro en cuanto al impacto económico que generaría una menor producción de soja.

Por otro lado, informó que algunos productores están evaluando estrategias para hacer frente a este escenario, entre ellas figura la posibilidad de resembrar como paliativo.