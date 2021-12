Como parte de un plan de inversiones para la reforma y modernización de la Planta de Mauricio José Troche Troche, Petropar prevé la instalación de una nueva línea de molienda de caña de azúcar, que reemplazará los equipos obsoletos que datan de 1980, por una tecnología innovadora, con automatización integral del procesamiento de la materia prima.

En medio de ese plan, la petrolera –a cargo de Denis Lichi- benefició a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), que pertenecería a Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por un monto de ₲ 195.299.249.040 (USD 28,7 millones al cambio actual).

Llamativamente en esta licitación se eligió la propuesta más cara que incluso superó en un 12% el precio de referencia del convocante.

En el proceso licitatorio se presentaron tres ofertas, pero solo dos se aceptaron inicialmente porque la cuestionada empresa Engineering (que está suspendida por Contrataciones Públicas) lo hizo de manera tardía al pasarse luego de unos minutos del límite tope y por lo tanto le fue devuelta su propuesta. Las otras dos fueron la empresa brasileña Engematec, cuya oferta fue la más baja de ₲ 176.355 millones, y Estructura Ingeniería, que ofertó el monto más alto, de ₲ 195.299 millones.

Posteriormente, Petróleos Paraguayos descalificó la propuesta de la empresa Engematec SA por no haber presentado la garantía de mantenimiento de su oferta. Al solo quedar una firma, la que ofertaba por un precio muchísimo más caro, Petropar no tuvo mejor idea que adjudicar de igual manera, en vez de optar por realizar otra licitación, tal como sí lo hará para contratar los servicios de fiscalización y control de estas obras. Al no existir oferentes interesados, esta convocatoria fue declarada desierta. Haciendo un paréntesis, vale resaltar que solo por fiscalizar la instalación de la nueva línea de molienda, la institución pagará la suma de ₲ 3.113.295.233 (unos USD 458.000).

Volviendo a la licitación que sí fue adjudicada, lo llamativo del caso es que Petropar pagará 28,7 millones de dólares (que sumando el monto de la fiscalización trepará a los 29 millones de dólares) por una tecnología que en el Brasil solamente cuesta USD 4.600.000, según documentación a la cual accedió La Caja Negra. Este monto ya incluye el montaje y la fiscalización de los trabajos.







Ante la supuesta irregularidad cometida en este proceso licitatorio, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, adelantó que verificará la adjudicación, especialmente en lo referente al precio que pagará la empresa estatal.

Otro dato no menos importante es que este cuestionado proyecto fue ideado y diseñado durante la era de la anterior titular de Petropar, Patricia Samudio, quien terminó renunciando ante sospechas de corrupción durante su administración. Según datos extraoficiales, supuestamente Samudio sigue manejando los hilos de las decisiones en la petrolera y Denis Lichi, actual titular, sería solamente un aparente títere de la misma.