Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios esperan que el Gobierno conceda un incremento de US$ 8.560.908 para la Educación Media. La lista de pedidos provienen de casi todos los ministerios e instituciones.

Los secundarios recordaron que el fondo de gratuidad actual es US$ 3.743.669 y que el objetivo apunta a conseguir la triplicación sumando US$ 7.487.338 con lo que totalizarían US$ 11.231.007.

En cuanto al rubro de alimentación escolar, el MEC maneja un presupuesto de US$ 4.517.48, a lo que los secundarios esperan sumar US$ 1.073.570 para llegar a US$ 5.591.058.

De esta manera el aumento total para la Educación Media asciende a US$ 8.560.908.

Los referentes de Fenaes se reunieron el viernes con el ministro de Hacienda, Benigno López, quien escuchó los pedidos de los estudiantes y se comprometió a instalar una mesa técnica para plantear una adenda para aumentar los fondos de gratuidad para toda la educación media.