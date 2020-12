La falta de insumos, medicamentos e infraestructura en los servicios forman parte de los reclamos de los profesionales de la Medicina que hoy en su día de conmemoración aseguran que no tienen nada que festejar.

Las malas condiciones laborales de los médicos y las médicas del país se traduce en la falta de todo en los hospitales desde insumos, medicamentos, infraestructura y tecnología así como la insuficiente cantidad de profesionales en los diferentes servicios desde las unidades de salud familiar hasta en los centros asistenciales de mayor complejidad, situación que se extiende en todo el país.

Hoy, en el Día del Médico no hay nada que celebrar y sí mucho que reclamar por parte del gremio que llevó su voz de protesta frente a la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Carecemos de todo y no nos han dado la prueba de que esto mejorará, el presupuesto de Salud no mejoró lo que significa que se seguirá con gastos rígidos y sin la posibilidad de construir nada para la población porque las condiciones de trabajo no son buenas”, afirmó la Doctora Rosanna González, dirigente del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en el Día del Médico en el que el gremio asegura que nada hay por festejar.

“Seguiremos trabajando en hospitales obsoletos donde se sigue operando en quirófanos sin condiciones básicas ni garantías para el paciente”, lamentó la profesional.

“No queremos felicitaciones, no queremos gratificaciones sino que se respete nuestros derechos laborales y se mejoren las condiciones dentro de los diferntes lugares donde ejercemos la Medicina sin embargo, el médico actúa de camillero, de psicólogo de derivólogo intentando el traslado de los pacientes y sí enviamos las felicitaciones a los compañeros que están en las terapias y las urgencias”, puntualizó.