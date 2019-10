El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó que próximamente se estará presentando un “plan de reactivación económica” con proyección para el 2020, el cual contemplará, entre otras cosas, recortes de gastos superfluos. En la ocasión, volvió a dirigirse al sector público para señalar que “este no es año para hacer reclamos salariales”.

En entrevista con Radio Monumental, el titular de la cartera económica señaló que se debe respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal y, en paralelo, tratar de generar las políticas adecuadas para que la economía se empiece a recuperar a través de las inversiones públicas.

“Hoy más que un problema con el gasto tenemos un problema con los ingresos que cayeron, entonces se reduce el espacio fiscal para poder invertir”, refirió.

López sostuvo hoy día no se pueden cortar los gastos de inversión dado que esa inversión que se está haciendo es fundamental para “apuntalar la economía”, a lo cual se le debe sumar el “presupuesto austero” proyectado para el próximo año a través del PGN 2020.

Durante la entrevista adelantó que desde el Ministerio de Hacienda están trabajando en un plan que buscará el crecimiento económico de nuestro país para el 2020, el cual contemplará una serie de medidas importantes que “tendrán un alto costo”, refiriéndose a los recortes de gastos superfluos.

En otro orden de cosas, volvió a referirse a los funcionarios del sector público que siguen con exigencias de aumentos presupuestarios -principalmente destinados a salarios- y aseguró que los mismos “no entienden por lo que estamos pasando porque no sufren”.

“Hacienda les paga, hace todo el esfuerzo para llegar al pago del salario en la última semana del mes, entonces no sienten el problema que sienten todos los demás. Ellos están convencidos de que Hacienda tiene plata y no les quiere dar, y el que más grita lleva, entonces hay un problema de convencimiento de la situación que tenemos porque no sienten el efecto de esta desaceleración”, cuestionó el ministro.

López aseguró que, teniendo en cuenta la complicada situación económica actual, “este no es un año para hacer reclamos salariales”, independientemente a que sean justos o no ya que “los recursos no están”.

La próxima semana se estaría presentando este “plan de reactivación económica” por parte del Ministerio de Hacienda, según mencionó.