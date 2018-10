Miembros del grupo “Asunción No Se Vende”, que nuclea a sectores ciudadanos y gremiales, se manifestaron ayer frente a la casa de la concejala Pepa Kostianovsky (PEN). Anuncian escraches a los ediles que responden al intendente Mario Ferreiro y que, en consecuencia, votaron a favor del sistema de gestión tributaria.

Un grupo de unas 30 personas fue hasta la esquina de Washington y Juan de Salazar donde vive la concejala Kostianovsky. Entre las 19:00 y las 21:00, la edil capitalina fue escrachada por su postura a favor del sistema de gestión tributaria que actualmente no puede implementarse por una medida cautelar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“Nos fuimos a escracharle a Pepa. Les vamos a escrachar a los 17 concejales, más a Mario Ferreiro y a sus directores hasta que se deje sin efecto. Nos fuimos contra Pepa que es una de las más sinvergüenzas”, señaló la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Simuca) Gladys Galeano.

Expresó que Kostianovky está señalada por sus propios colegas concejales por haber viajado a Miami, con el dinero de la ciudadanía, pero que no asistió a ninguno de los días de congreso para el cual fue hasta EE.UU.

“Hay una denuncia en contra de ella en la Fiscalía. Esto no es por Marito (Mario Abdo Benítez) ni por Arnaldo (Samaniego), no tiene nada que ver ni uno ni lo otro. Me pareció irresponsable que se diga que nos fuimos en contra de Marito. Nos fuimos a escracharle a Pepa porque es una de las defensoras de la venta de la Municipalidad”, indicó.

Instó a los ciudadanos a firmar el documento por el cual se rechaza el sistema de gestión tributaria ya que, en caso de que la Corte haga lugar definitivamente al reclamo, solo los contribuyentes que firmaron el documento de “Asunción No Se Vende” estarán exentos de la actualización tributaria.