“Sin razones de ningún tipo, la intendencia solicita aumento en jornales y beneficios en un momento delicado del año de la Municipalidad de Asunción, en el que no se especifican nombres de los beneficiados, tampoco cargos que actualmente ostentan ni beneficios específicos de los que gozarían. Sin dejar de mencionar todas estas inconsistencias, se suma el propio tiempo electoral en el cual se está inmerso, de manera que resulta a todas luces irresponsable que el Ejecutivo Municipal de transición plantee medidas de este tipo a meses de abandonar la administración de la institución. Lo mismo aplica para las autoridades legislativas. Este tipo de estudios merecen que los concejales electos sean los responsables de decidir y de delimitar las acciones a tomar, en el marco del estudio del Presupuesto General 2022”, reza parte de la minuta presentada.

Asimismo, el edil asegura que “la intendencia municipal durante todo el año pasado, no ha dejado de instar a la austeridad y al ahorro de recursos. En ese tren, tampoco ha dejado de recortar todo tipo de beneficios a los funcionarios sin excepciones, lo cual de por sí fue un despropósito y una medida arbitraria.”

Grau detalló que muchos de sus compañeros que han continuado realizando sus labores ya que pertenecían a sectores sensibles y estratégicos de la institución a la par que incrementaron sus labores, no vieron sino reducidos sus haberes, comentó.

“Como dato no menor, es de destacar que durante todo el 2020, fue nulo el aporte en materia de equipos de bioseguridad para realizar sus funciones, con lo cual se expusieron a riesgos de contagio de COVID-19. Además, en flagrante injusticia administrativa, muchos funcionarios que durante más de un año no pisaron la institución siguieron recibiendo sus haberes sin recorte alguno. Esto representa una clarísima demostración de impericia administrativa, además de inadecuado manejo de los recursos humanos de la institución. Pero esto no acaba en estos puntos citados”, puntualizó.

La minuta ya se encuentra en el orden del día de la sesión de hoy jueves 12 de agosto.