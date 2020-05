El hecho ocurrió en el distrito de Azote’y, afectando también a zonas aledañas. Desde el reporte de la quema de pastizal dónde está la torre, el jueves pasado, muchas personas adheridas a la telefonía celular de la empresa Tigo quedaron sin señal.

De acuerdo a los pobladores de la zona, vecinos del lugar, ruta que une Azote’y-Curuzú de Hierro, serían los responsables de la quema que afectó a la antena y hasta la fecha, todo Azote’y no tiene señal de Tigo, al igual que Colonia Nueva Esperanza (Yby Yaú), Tacuatí, Nucleo 3 (Arroyito) y Laguna 7 (Horqueta).

Sospechan que los responsables del hecho, fueron en contra de la “antena 5G” que supuestamente se colocó en horario nocturno.

No existen antenas "5G" en el territorio nacional, informó Conatel

En relación a los sistemas de telecomunicaciones 5G y su instalación en el territorio nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones informa a la opinión pública y a la ciudadanía en general: no existen tales instalaciones de sistema 5G en el país, la Conatel no ha otorgado hasta la fecha autorización ni licencia para la instalación de dicho sistema, no existe una red operativa 5G de algún proveedor operativo y además no se ha iniciado ningún proceso licitatorio para otorgar tales lincencias.