En entrevista con Radio La Unión, Ljubetic celebró la aprobación del proyecto de ley planteado por los senadores de Patria Querida y lo catalogó como “la lista desbloqueada real”, esto en referencia a otro proyecto que había sido aprobado en el 2012 pero que en realidad no cumplía con esta premisa.

Cualquiera sea la metodología que se utilice, sostuvo que la aplicación de este sistema podría llegar a ser dificultosa debido a que es complicado para el órgano electoral realizar el escrutinio cuando se utilizan las listas desbloqueadas. Asimismo, cuesta mucho más dinero que al utilizar las listas bloqueadas que siguen vigentes hoy día.

Una de las mayores dificultades que podrían presentarse tiene que ver con la manera en la que las personas analfabetas podrían votar, esto atendiendo a que, al utilizarse las listas desbloqueadas, uno debe elegir el número de candidato de su preferencia al marcar en la papeleta de votación.

“Ahora se le otorga al ciudadano mayor capacidad de selección y eso sí amerita el sacrificio que se va a hacer en el aspecto organizativo para poder realizar esta elección en forma desbloqueada”, refirió el exasesor del TSJE.

A su criterio, lo más práctico para poder implementar este mecanismo es valiéndose de las urnas electrónicas ya que con ellas se facilita el voto del elector, no se complica el proceso y se soluciona el problema del escrutinio, garantizando que el mismo sea instantáneo, rápido y con mayor exactitud.

Sobre este punto, Ljubetic mencionó que las urnas electrónicas emitirán un acta y no habrá un trabajo extra para los miembros de mesa, permitiendo que la transmisión de resultados finales se haga dos o tres horas después de culminada la votación.

El experto en temas electorales admitió que, si bien el sistema de listas desbloqueadas es una buena opción para elegir a los representantes en el Congreso, no es la solución a todos los problemas. “La gente tiene que saber que esto no es una panacea, no es que a partir de ahora vamos a tener un parlamento suizo. Esta es apenas una de las razones que determinan la calidad de la representación, acá no hay garantizado absolutamente nada”.

Si bien en un principio puede implicar un costo elevado de inversión, considera que la adquisición o alquiler de estos equipos electrónicos con el paso del tiempo podría significar un ahorro para la Justicia Electoral debido a que ya no habrá necesidad de imprimir 72 millones de papeletas a todo color para las elecciones.