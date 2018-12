En entrevista con Radio Monumental, el titular de la cartera de Hacienda habló sobre el reclamo de los funcionarios sindicalizados por el recorte de G. 500.000 al seguro médico que poseen actualmente.

Al respecto, indicó que lo que se redujo es el monto asignado para el pago del seguro que tiene contratado todo el Estado para sus miles de funcionarios, por lo que esta medida no solo afectará a los trabajadores de dicha institución sino también al sector público en general.

Para todos los funcionarios públicos se puso un tope de G. 1.000.000, detalló López, hecho que molesta a un gran sector que actualmente tiene contratado este beneficio.

En el caso del Ministerio de Hacienda se da una situación particular -según el ministro-, atendiendo a que el seguro médico privado está consagrado como un derecho en el contrato colectivo de trabajo y los funcionarios lo vienen utilizando desde hace bastante tiempo, además que no ha habido ningún aumento salarial en los últimos años y, por consiguiente, se han “congelado” sus ingresos.

El reclamo puntual de los trabajadores es que el presupuesto que ha sido recortado bajo este concepto será redireccionado para beneficio de otras instituciones públicas. “Ellos cuestionan que se les corte 500.000 guaraníes de su salario, el cual deberán poner de sus ingresos, y que eso sea destinado a pagar más salarios en otros lugares”, acotó.

Según estimó Benigno López, el monto que ha sido objeto de este redireccionamiento de recursos equivale a unos US$ 20 millones.

“El seguro médico del sector público es un tema que tenemos que resolver, entiendo que complica mucho a los que ya tienen porque para ellos es una disminución de un derecho que vienen percibiendo. Debemos buscar una salida a este tema”, expresó a la 1080 AM.

A su criterio, el mejor camino es que los funcionarios públicos puedan ser incorporados al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), hecho que los beneficiaría al momento de jubilarse ya que no perderían la protección médica (como ocurre actualmente), aunque admitió que esa no será una tarea sencilla debido a que, por ley, los funcionarios públicos no pueden acogerse a este beneficio de la previsional.