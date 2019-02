Seguros privados reemplazan a anestesiólogos agremiados por profesionales sin experiencia

Los más de 200 anestesiólogos agremiados a la Sociedad Paraguaya de Anestesiología ya no forman parte del plantel de las medicinas pre pagas tras unas negociaciones de aranceles que no prosperaron con la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP). Los profesionales afirmaron que las empresas están contratando gente sin experiencia y que incluso aún no recibieron el título que los avala para prestar servicios médicos.