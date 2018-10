El senador de Honor Colorado Antonio Barrios sostuvo que se deberían crear otros impuestos y no acogotar a un solo sector. Mencionó que existen otros rubros, como el de las bebidas alcohólicas y los perfumes, que son rubros que podrían ser considera­dos para elevar el gravamen a fin de evitar perjudicar a la industria nacional.

El legislador colorado señaló que lo que se está logrando con estos proyec­tos es golpear una industria que aporta mucho al fisco.“Se podría diversificar, las bebidas alcohólicas creo que están pagando el 11%, es un impuesto bajísimo; acá solo se le está castigando al tabaco, aumentando y aumentando su impuesto e insistiendo con eso”, sostuvo el parlamentario.

Barrios informó que la ban­cada de Honor Colorado ana­lizará el planteamiento de otros impuestos y en poco tiempo darán entrada a la pro­puesta legislativa de aumen­tar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Indicó además que están dispuestos a estu­diar el impuesto a los perfu­mes, a la soja y otros rubros a fin de no perjudicar a la indus­tria del tabaco.

Agregó que existen además otras formas de mejorar las recaudaciones del Estado, a lo que debería abocarse el Gobierno, como lo es com­batir la evasión impositiva. “Nosotros, los paraguayos, somos personas de una cul­tura impositiva muy baja. Está en nuestro gen el no querer pagar impuestos y eso tenemos que cambiar. Por­que todo está relacionado a la recaudación de impuestos”, expresó el parlamentario.

En tal sentido, desde su expe­riencia como ministro de Salud Pública del gobierno anterior, el legislador car­tista comentó que solo el pre­supuesto general destinado a la salud pública siempre lleva a discusiones fuertes y profundas en el Congreso Nacional porque todo el financiamiento de la salud depende exclusivamente de la recaudación de los impues­tos. “Si no hay recaudación impositiva, no podemos lle­var adelante ningún plan ni proyecto para ir mejorando en una materia tan sensible como salud pública, o bien en educación o en seguridad”, expresó.

Piden mirar hacia otras industrias

Legisladores aseguran que también se debe mirar hacia otros rubros que no tributan lo suficiente, no solo hacia el sector taba­calero. El senador de Patria Querida Fidel Zavala considera que se debería dejar el fanatismo y abrir más esa visión a la indus­tria tabacalera y a los productores de tabaco en sí, y no dañar al sector aplicando impuestos más altos.

“Nosotros estamos a favor de discutir el tema y si corresponde o no, incremen­tar el impuesto al tabaco. A nuestro criterio, primero se tiene que mirar como un todo a la industria tabacalera, a la industria nacional y a las personas que trabajan legalmente”, expresó el legislador”.

A su vez, la senadora liberal María Eugenia Bajac afirmó “si quieren alzar el impuesto al tabaco, pues también dialoguemos sobre lo que son impuesto al whisky, vino, licores, etc. Lo que pido es que sea justo, que no solo se le esté alzando el impuesto al tabaco”, expresó la senadora liberal. La legisladora indicó que estaría a favor de dialogar sobre una reforma tributaria, si tam­bién se incluye en forma justa y por igual a las bebidas alcohóli­cas, la soja, entre otros rubros.