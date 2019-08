La lactancia materna implica tiempo y “poner el cuerpo”, es una etapa muy demandante que requiere de apoyo y contención. Magali Casartelli la vivió dos veces de manera distinta y va por una tercera experiencia.

Es un momento en que hay que ir ajustando las piezas de acuerdo a esa nueva vida, por primera vez se llega con inseguridades y el entorno que empieza a dar consejos, miradas e intervenciones que hasta puede poner en duda lo que la mamá está haciendo está bien o no.

“Con mi primera hija no tenía ese enfrentamiento de dar o no la teta, no estaba en duda, me encontré con mucha lectura sobre la existencia de una corriente que está tratando de recuperar la lactancia materna y sí puede ser que una idealiza mucho todo y no te das cuenta que es un mundo real con muchas dificultades y tal vez eso afectó a que no sea más fluido con mi primera hija”, recuerda la joven.

Afirmó que lo que le ocurre a muchas mamás es que no dimensionan, al principio, que toda su vida va a cambiar, la rutina no será la misma.

Ella completó 1 año y 9 meses de lactancia mixta en su primera experiencia. “Si bien no quería eso, fueron las inseguridades las que afectaron, yo soy delgada y mis hijas menuditas y siempre estaba el cuco del peso y cada revisión con el pediatra era fatal, llegaba con miedo de si subió o no y no llenaban las expectativas que en realidad son medidas que de alguna manera determinan la salud de la criatura, van guiando. Tuve esas inseguridades e incorporamos leche de fórmula porque no subía de peso”, señaló.

Ese es un momento en que se entra en una espiral como un círculo vicioso de que no le das a demanda o que la producción de leche se ve afectada.

Y es cuando ocurre el destete en forma abrupta por presiones externas ya sean laborales, de tiempo o espacio.

Con la segunda hija su determinación fue diferente, aseguró Magalí.

“Mi segunda hija ni olió la leche de fórmula y completamos 2 años y dos meses y fue hasta que decidi que necesitaba pasar ya a otro momento, tuvimos nuestras dificultades sin duda, menudita y no subía de peso según las expectativas de los pediatras y fue que me recomendaron introducir la leche de fórmula y tomar una pastilla para aumentar la producción de leche y dije no”, rememora.

Para la madre no podía ser que algo que tiene que ser natural requiera de intervención como una pastilla. Tuvo el apoyo de su esposo Jorge y no accedió a la recomendación.

Era ya la etapa de alimentación complementaria, entonces se relajó, amamantó a demanda a su pequeña, siguió con su alimento complementario y en la siguiente consulta con la pediatra la niña subió de peso pero la profesional supo que la mamá no siguió las indicaciones y entendió.

“Me sentí con más poder, supe que podía funcionar de otra manera. Esa decisión no la hubiera tomado con mi primera hija, porque cuando es primera vez si el doctor te dice que hagas algo hacés, pero después sabés cómo funciona”, afirmó.

Magali fue consciente de que la decisión que tomó de no dar fórmula a su hija ni tomar ella la pastilla podría ser considerada una acción negligente por parte de otras personas pero lo hizo informada y porque se sentía respaldada por su experiencia y por rodearse de gente entendida.

“Fue con información y con la certeza de que el médico o médica son profesionales pero no son dioses y como cualquier otro profesional que si no se actualiza no tiene la última palabra”, agregó.

Ahora con un tercer bebé en camino, ya conoce mejor el proceso, el tiempo de demanda y va organizando su rutina en forma colectiva junto a su familia.

Para sostener la lactancia a demanda sin intervención de la leche de fórmula el entorno que acompaña es clave porque el fortalecimiento de esa etapa aún permanece en el discurso y para llevarla a la práctica llevará su tiempo, reflexionó sobre las condiciones que ofrece la sociedad para ponerla en práctica.

Invitó a reflexionar sobre los cambios que se darán en la rutina de la nueva mamá y también considerar las etapas de la crianza para lo que es bueno rodearse de otras mujeres o familias que están transitando el mismo camino para sentirse contenida y entender así por lo que están pasando.

“Es importante rodearse de gente con la misma lectura y que están en la misma búsqueda y es lo que me pasó con mi primera hija, estaba informada pero no rodeada y sí lo hice con la segunda”, afirmó.

Para ella, llevar adelante la lactancia fue una buena decisión, se informó, decidió y se sintió acompañada en el proceso y fue así que en su segunda experiencia el destete ya no fue por presiones sino por decisión. “Si lo asumimos como algo sacrificado no tiene sentido, tenemos que querer y sentirnos apoyadas”.

Con respecto a la los beneficios que ve en su pequeñas, Magali consideró que la lactancia sí fue un factor importante que aportó en la salud de sus hijas pero que no es el único. “Se enferman pero percibo que sus casos son leves, acaban rápido y nunca tuvimos episodios de complicaciones de salud”, puntualizó.