Circularon imágenes de una ambulancia del SEME siendo “manguereada” por un funcionario como método de desinfección para su posterior uso.

Alma Amarilla, vocera del Sindicato del SEME, dijo a la 650 AM que no existe protocolo alguno de limpieza de las ambulancias. Afirmó que están cansados de denunciar que deben realizar lavados artesanales y empíricos ya sea en las calles o en sus viviendas.

“El servicio no cuenta con un espacio físico para la limpieza, tampoco tiene una fosa con una manguera hidráulica y compresor para la desinfección ya que las ambulancias son altamente contaminantes por los distintos fluidos que emanan las diversas patologías que transportamos”, advirtió Amarilla.

La gremialista detalló que, además de no contar con un espacio físico para el lavado, en caso de no hacerlo son pasibles de una sanción.

Traslados de pacientes con COVID-19

“Absolutamente ninguna”, fue la respuesta de Amarilla, al ser consultada sobre qué garantías reciben en cuanto a traslados de los pacientes con coronavirus desde Alto Paraná hasta Asunción, para evitar contagiarse.

Sobre los insumos de bioseguridad, los funcionarios ya no cuentan con batas, las que tienen se rompen de tanto uso y tampoco tienen botas de protección. “Es un desastre, lo único que nos queda es hacer ‘En el Nombre del Padre’ al salir y al volver de cada servicio y no estar contagiados con el virus”, lamentó.

La portavoz aseguró que todos los funcionarios son capacitados para la atención de pacientes a pesar de todas las falencias que atraviesan.

Por último, indicó que de Gs 60 mil millones destinados al servicio, hasta ahora tienen 0 ejecución.

SEME NO cuenta con desinfección para ambulancia



“Protocolo no existió nunca, ni existe ahora. Lavamos en la calle, en nuestras casas los móviles y jamas le importó al @msaludpy y no le va importar más”, denunció Alma Amarilla, sindicalista del SEME. #LMUNO #650AM pic.twitter.com/ULV3gHwAPV

— Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) August 10, 2020