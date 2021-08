La veeduría ciudadana es fundamental en los mecanismos de compras de medicamentos para personas con VIH+, atendiendo que aquellas que reciben el tratamiento antirretroviral terminan siendo indetectables e intransmisibles, es decir ya no transmiten el virus.

La respuesta al VIH se invisibilizó en la agenda pública en nuestro país. La pandemia del Covid-19 hizo que todo el sistema de salud se enfocara en ese aspecto y dejó de lado muchas cuestiones relacionadas a la salud como los servicios de prevención y atención en VIH/SIDA.

Es por ello que el Comité Nacional de Redes Paraguay, junto con la organización ENLACE-CDH y el apoyo de IPTPC - LATCA, organiza la segunda jornada de socialización y formación para socializar los ‘’Mecanismos de Veeduría Ciudadana’’ con el fin de realizar observaciones y seguimiento a los ‘’Mecanismos de compra de medicamentos para personas con VIH+’’.

Actualmente no se cuenta con un monitoreo ni observación de la sociedad civil a los procesos de compras de medicamentos antirretrovirales para personas con VIH. Y la pregunta principal que surge es: ¿Cuál es la importancia de un tratamiento antirretroviral en una persona con VIH? La respuesta es que con una buena adherencia la persona con VIH se vuelve indetectable e intrasmisible, eso significa que ya no transmite el virus. Y la siguiente pregunta que surge es: ¿Qué pasa si el Ministerio de Salud corta la provisión de estos medicamentos o ya no provee? Y la respuesta es que estás personas se encuentra en un gran riesgo de transmitir el virus o enfermarse o morir.

La jornada se realiza en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y poblaciones claves para la veeduría ciudadana e incidencia en los mecanismos de compra y distribución de medicamentos para las personas con Vih+ en Paraguay”.

El encuentro se realizará este viernes 13 de agosto en el Gran Hotel del Paraguay de 09 a 12 horas.