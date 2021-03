“Lance el primer golpe”, se escucha decir al Silvert Gómez, quien fue grabado en un video durante una discusión que mantuvo con un guardia de seguridad de Biggies Express, sucursal ubicada sobre Estrella y 14 de mayo de Asunción.

El incidente se produjo luego que el empleado del referido negocio le haya negado el acceso a Gómez a raíz de que no cumplió con el lavado de manos, medida sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud por el COVID-19.

“Pelotudo, yo soy abogado” continuó diciéndole a lo que el guardia respondió pidiéndole que abandone el sitio. Sin embargo, lejos de cumplir con el pedido, Gómez se baja el barbijo y escupe al guardia de seguridad.

Tras el lamentable hecho, intervinieron los demás trabajadores para calmar los ánimos que por fortuna no pasó a mayores.

El video se viralizó en las redes sociales y causó indignación generalizada debido a que Silvert Gómez, después de escupir al trabajador, lo amenazó con mandarlo a echar.

Me comentan que no es la 1ra. vez que actúa de esa manera el pelado, no quiere lavarse las manos al ingresar y al pedirle el guardia que lo haga reacciona así. Sucursal . Van a desvincular al guardia me comentaron. @Biggieexpress24 ojalá que no. Identifiquen al pelado. pic.twitter.com/3CjY07vnOG

— W@ll_E (@Lexpyccp) March 9, 2021