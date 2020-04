El exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti señaló una encuesta hecha por MF Economía e Inversiones, en la que se pinta cuadros problemáticos en diversos universos laborales.

“Por ejemplo en el sector de vendedores el 94 % afirma tener deudas y el 74 % de ellos no tiene una estrategia para salir del problema. En el sector de negocios gastronómicos el 85 % está endeudado. Las domésticas en un 96 % están con cuentas a pagar, mientras que el segmento de los mozos el 100 % de los encuestados no sabe qué hacer al tiempo que el 40 % de ellos afirman tener deudas con usureros”, afirmó a la emisora 730 AM.

Dijo que los 362 entrevistas, representa a alrededor de 1.200.000 cuentapropistas que con la cuarentena, dejaron de generar ingresos, y que deben rebuscarse para la supervivencia diaria.

“Se hizo una encuesta sobre 362 personas de diversas actividades que quedaron en paro a partir de las medidas de aislamiento. Y los números son preocupantes, surgen altos niveles de endeudamientos entre trabajadores”, expresó Ferreira.