Rodolfo Friedmann, expresidente de la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el caso Darío Messer, no quiso ahondar en opiniones sobre la resolución judicial brasileña favorable al exmandatario Horacio Cartes y se limitó a decir que las disposiciones de la Justicia se deben respetar.

En entrevista con los medios de prensa, el político colorado oficialista Rodolfo Friedmann dijo que está al tanto del fallo judicial a favor de Horacio Cartes en el Brasil, donde se anuló por completo la causa abierta contra el exmandamás al no encontrarse delito o ilícito alguno.

“No me corresponde hacer un análisis. (…) No tengo por qué opinar sobre eso. Para eso están los tribunales, los jueces. Hay que respetar o sino vamos a entrar en el vyrorei de decir lo que queremos. (…) La resolución judicial me parece bien, para eso están los jueces, de lo contrario vamos a vivir en la selva donde cada uno vamos a hacer lo que pensamos o queremos”, argumentó.

Sobre el trabajo que realizó la comisión a su cargo, Friedmann sostuvo que terminó su labor y remitió las conclusiones a las instituciones pertinentes. “No era Horacio Cartes el investigado en esa comisión, absolutamente, no era el investigado, para nada. Hay que ser sinceros, independientemente de mi posición política o personal, no voy a faltar a la verdad, él no era el investigado en esa comisión”, agregó.

Por otra parte, el congresista dijo que cree que la elección de la mesa directiva del Senado recién se podría definir después del 20 de junio, tras las elecciones internas de los partidos políticos, porque ahora se dificultan las conversaciones entre los legisladores.